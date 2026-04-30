Обновленный Kia Niro лишился электрической и PHEV версий

Компания Kia кардинально пересмотрела модельную линейку кроссовера Niro после планового обновления. Отныне этот автомобиль будет выпускаться исключительно в гибридной модификации, а полностью электрическая версия и подзаряжаемый гибрид уходят в прошлое. Ранее покупателям предлагались три типа силовой установки, но в Европе спрос на PHEV оказался слабым, а электрический Niro столкнулся с внутренним конкурентом от самого корейского бренда.

Новинка Kia EV3, построенная на той же платформе, превзошла предшественника по ряду показателей. Базовая версия электрокара развивает 204 лошадиные силы и проезжает без подзарядки до 436 километров, при этом цена на EV3 ниже, чем на Niro EV. Топовая модификация оснащается батареей на 81,4 кВт·ч и способна преодолеть до 605 км, а также предлагается полноприводный вариант мощностью 265 л.с.

Что касается дизайна обновлённого Niro, то производитель полностью переработал экстерьер: изменились передняя и задняя части автомобиля, а также салон. Подробности о спецификациях европейской версии станут известны позднее. Сосредоточившись только на гибриде, Kia адаптируется к рыночным тенденциям и оптимизирует продуктовую линейку, делая ставку на более конкурентоспособные городские электромобили.