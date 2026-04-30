Продажи седана «Амберавто А5» в России практически остановились

В России резко сократились продажи седана «Амберавто А5». Если в октябре 2025 года ежемесячно реализовывалось 528 таких машин, то в марте 2026-го на учет был поставлен всего один экземпляр. Для сравнения: в январе зарегистрировали четыре автомобиля, а в феврале — девять.

Сейчас «Амберавто А5» доступен покупателям в двух комплектациях: «Комфорт» за 2 миллиона 225 тысяч рублей и «Бизнес» за 3 миллиона 350 тысяч рублей. Указанные цены уже включают государственную субсидию. Под капотом у обеих версий — 160-сильный мотор и батарея емкостью 63,1 кВт·ч.

Дилеры ранее отмечали, что некоторые новинки Пекинского автосалона могут появиться на российском рынке, однако судьба «Амберавто А5» пока неясна.