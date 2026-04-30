Электромобили больше других авто теряют в цене за 5 лет эксплуатации

Специалисты из iSeeCars проанализировали цены на пятилетние автомобили и установили, что в среднем автомобиль в США теряет 45,6% своей стоимости за пять лет, однако существуют и исключения.

Спорткары лучше всего сохраняют свою остаточную стоимость. Например, Porsche 911 обесценивается всего на 19,5% за пять лет, а Porsche 718 Cayman - на 21,8%. В первую пятерку также вошли Toyota Tacoma (26%), Chevrolet Corvette (27,2%) и Honda Civic (28%). В десятку моделей, которые меньше всего теряют в цене, вошли Chevrolet Camaro, Toyota Tundra, Ford Mustang, Porsche 718 Boxster и Toyota Corolla.

В то же время электромобили показали наихудшие результаты. Например, Jaguar I-Pace потеряет 72,2% своей стоимости за пять лет, что является антирекордом. BMW 7-Series обесценивается на 67,1%, а Tesla Model S - на 65,2%. Также быстро теряют в цене Range Rover, Cadillac Escalade ESV, Tesla Model X, Maserati Levante, Nissan Leaf, BMW 5-Series, Maserati Ghibli и Infiniti QX80, с потерями от 63% до 65%.

Эксперты сделали вывод, что электромобили наименее выгодны при перепродаже, теряя около 59% своей стоимости за пять лет. Самым выгодным вложением могут стать пикапы или гибридные автомобили. В США обе эти категории теряют примерно 40% своей стоимости за пять лет. Однако на статистику гибридов повлиял тот факт, что большинство таких автомобилей в Северной Америке продает компания Toyota.

