Неожиданный шаг BYD: популярные модели получат новую навигацию

Китайский автопроизводитель BYD анонсировал крупное обновление программного обеспечения для моделей, оборудованных системой помощи водителю «Tian Shen Zhi Yan C». Вместо карт Baidu Maps теперь будет использоваться платформа Amap (Gaode), что, по мнению разработчиков, повысит стабильность и удобство работы функций автопилота. Как отметили в компании, навигация напрямую влияет на поведение ассистентов движения, поэтому переход требует тщательной технической адаптации, чтобы сохранить высокий уровень функционирования, пишет портал.

Кроме замены навигационного сервиса, BYD планирует внедрить ряд новых функций. Ожидается, что в массовых версиях появятся возможности, ранее доступные только в продвинутых модификациях. В частности, речь идет о круговом видеорегистраторе, улучшенном режиме охраны с выгрузкой тревожных записей и расширенной интеграции со смартфоном. Тестирование новой навигации уже проводится на нескольких моделях.

Массовое обновление начнется в ближайшие месяцы, и первые автомобили могут получить его уже в мае. Таким образом, BYD делает сильный акцент на программное обеспечение, считая его ключевым фактором конкурентоспособности. Параллельно с этим компания продолжает расширять цифровую экосистему, предоставляя водителям новые возможности без необходимости смены автомобиля.