Кроссовер Chevrolet Trax готовится к рестайлингу, и первое изображение интерьера будущей версии 2027 модельного года уже оказалось в открытом доступе. На снимке видны изменения в центральной консоли и приборной панели — теперь перед водителем располагается более открытая компоновка без привычного «козырька», что может указывать на переход к интегрированному экрану нового типа. Впрочем, часть деталей скрыта камуфляжем, так что окончательное решение производитель пока не раскрывает.

Мультимедийная система на опубликованном снимке не просматривается, однако заметно временное тестовое оборудование возле стойки — оно не войдёт в серию. В текущем поколении Trax используется несколько вариантов комбинаций приборов: от аналоговой панели в начальных комплектациях до полностью цифровых решений в топ-версиях. Обновление должно изменить эту иерархию, сделав мультимедиа более современным.

Параллельно GM продолжает инвестиции в производственную базу: около 300 миллионов долларов направлено на модернизацию южнокорейских заводов, где собирают Trax. Эти изменения затронут и родственную модель Buick Envista, построенную на той же платформе. Таким образом, обновлённый кроссовер станет ещё более «цифровым», что ощутимо изменит восприятие модели в своём бюджетном сегменте.