Zeekr 001 стал мощнее суперкаров: 5th Anniversary удивил характеристиками

Электрический лифтбек Zeekr 001 получил специальную юбилейную версию, выпущенную в честь пятилетия марки. Эта модификация сочетает в себе характеристики, присущие суперкарам, и уже полностью распродана в рамках первой партии.

Автомобиль построен на 900-вольтовой платформе, благодаря чему его силовая установка развивает 925 лошадиных сил. Разгон до сотни занимает всего 2,91 секунды, а максимальная скорость ограничена 280 км/ч. Аккумулятор емкостью 103 кВт·ч поддерживает сверхскоростную 6C-зарядку: пополнить запас энергии с 10 до 80 процентов можно примерно за десять минут. Запас хода по китайскому циклу CLTC составляет до 680 километров.

Для улучшения управляемости на юбилейный Zeekr 001 установили регулируемые койловеры KW – компонент, характерный для спортивных машин, с возможностью настройки жесткости и дорожного просвета. Доработка шасси проводилась совместно с немецкими инженерами, что обеспечило более точную реакцию на действия водителя и стабильность на высокой скорости.

В салоне сделан акцент на премиальность и технологии: аудиосистема мощностью 4680 Вт с 29 динамиками, панорамная крыша с изменяемой степенью прозрачности и улучшенный ассистент водителя. Визуально версия отличается спортивным обвесом, 22-дюймовыми колесами и тормозами Brembo. Таким образом, юбилейный Zeekr 001 демонстрирует, что современные электрокары способны предлагать не только большой запас хода, но и впечатляющую динамику на уровне суперкаров.