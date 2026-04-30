Некоторых водителей могут освободить от уплаты утильсбора

Некоторых россиян захотели освободить от уплаты утильсбора. На рассмотрение Госдумы внесён законопроект, согласно которому от утильсбора хотят освободить многодетных, инвалидов и семьи с детьми-инвалидами, а также ветеранов. Об этом сообщают IZ.RU.

© Quto.ru

По мнению авторов поправок, корректировка ставок утильсбора привела к «значительному увеличению затрат» граждан, которые ввозят на территорию России автомобили для личного пользования. При этом наибольший удар нанесён по бюджету ряда категорий граждан.

«Введение льгот для указанных категорий граждан позволит сохранить доступность для наиболее уязвимых категорий физических лиц, которым транспортные средства необходимы для полноценного передвижения», — говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее водитель подал в суд на таможню из-за утильсбора. В России автомобилист обратился в Конституционный суд с жалобой на Московскую таможню, которая начислила утилизационный сбор за ввезённый из Киргизии автомобиль не по льготной ставке, а по повышенной.