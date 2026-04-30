Citroen готовит дешевый электромобиль на базе 2CV

Французский автопроизводитель планирует выпустить электрический автомобиль с ценником менее 15 тысяч евро. Новинка должна появиться через пару лет и стать одной из самых дешёвых на рынке. Разработка рассчитана на широкую аудиторию, которая всё чаще откладывает покупку новой машины из-за дороговизны.

Грядущая модель будет компактным городским электрокаром, который придёт на смену недорогим машинам вроде Citroen C1. Главная цель — минимизировать затраты на владение и упростить производство. Ожидается, что концепт представят уже осенью в рамках Парижского автосалона.

Проект вдохновлён легендарным Citroen 2CV, когда-то ставшим олицетворением дешёвого транспорта. Однако разработчики не собираются копировать ретро-стиль — упор сделан на саму идею: низкая цена, практичность и решение повседневных задач. Если раньше такой автомобиль был нужен фермерам, то сегодня его целевая аудитория — городские жители и молодые специалисты.

Рыночная ситуация способствует появлению бюджетных электромобилей. В Европе средняя стоимость новых машин неуклонно растёт, а автопарк стареет — водители предпочитают ездить на старых авто подольше. Дешёвые модели практически исчезли, и Citroen стремится заполнить эту пустоту. Ставка на доступность, по мнению компании, способна вернуть покупателей в салоны за новыми автомобилями.