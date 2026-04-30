В РФ не будут продлевать действие моратория на обнуление топливного демпфера

Правительство не стало продлевать мораторий на обнуление топливного демпфера после 1 мая, заявил вице-премьер Александр Новак. При этом разрешение использовать специальные химические присадки для увеличения выпуска топлива продлят. Если возникнет необходимость, мораторий могут вернуть отдельным решением. Сейчас он действует с октября 2025 года по май 2026-го. Демпфер — это выплата нефтяникам. Она осуществляется, только когда экспортная цена топлива выше, чем цена внутри России.

С сентября прошлого года действует новое правило: если средняя биржевая цена бензина в стране превышает пороговую отсечку на 20%, а дизеля — на 30%, то выплаты обнуляются. Комментирует ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков:

«Сейчас действие моратория утрачивает свой смысл. То есть изначально это была некая мера поддержки в адрес нефтяных компаний. Размер демпфера считается исходя из цен на нефтепродукты в Европе и сравнивается с индикативной ценой, которую устанавливает государство на внутреннем рынке. Разрыв определяет размер выплаты по демпферу. В 2025 году этот разрыв уменьшался, потому что цены на нефть на мировом рынке снижались и, соответственно, компании недополучали денег от демпфера и хотели как-то компенсировать эти недополученные доходы. И в том числе это приводило к определенной нестабильности с их финансами. Для того чтобы компенсировать недополученную выручку, государство гарантировало им, что в любом случае, даже если цены на бирже будут расти, компании все равно получат деньги по демпферу. Сейчас же они прекрасно получают и так. Выплаты по демпферу становятся очень большими из-за того, что разрыв между внутренними и внешними ценами увеличился, поэтому они не нуждаются больше в необходимости гарантированно получить деньги. Наоборот, теперь государство хочет немного отыграть в сторону потребителей. Возвращается дамоклов меч к нефтяным компаниям, что если они допустят подорожание бензина, дизеля на бирже, на бензин — на 20% и дизеля — на 30% за месяц, то они вновь не получат выплаты по демпферу. Сейчас для них это важно, потому что эти выплаты очень большие. Для них есть смысл сдерживать цены на бирже, на внутреннем рынке для того, чтобы получить большие выплаты по демпферу. Поэтому сейчас мы приходим к норме. Мораторий — это было исключение из правил. Раз вы много получаете по демпферу за счет благоприятной конъюнктуры на внешних рынках, то будьте добры, сдерживайте цены на внутреннем рынке, чтобы они не росли, чтобы это не было одним из факторов, которые толкают цены наверх в рознице. Потому что на бирже приобретают топливо в основном независимые АЗС, если на бирже цена высокая, то они хотят в рознице тоже ее поднять. Есть ФАС, которая пытается предотвратить это, но это приводит к тому, что возникает дефицит. Потому что, если ты купил задорого на бирже, они тебе не разрешают хотя бы в ноль сработать при продаже в рознице, тогда ты перестаешь продавать это топливо. Ровно так было с бензином в 2025 году на многих независимых АЗС».

Ранее власти допускали возможность продления моратория. 10 апреля Новак говорил, что рассматриваются варианты пролонгации — от нескольких месяцев до конца года.