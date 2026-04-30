Кибератаки на автомобили россиян в 2025 году выросли

Количество хакерских атак на современные автомобили в 2025 году выросло на 21% по сравнению с 2024 годом и достигло 430 инцидентов. Главные цели злоумышленников — облачные сервисы автопроизводителей (37% атак), мультимедийные системы (16%) и системы помощи водителю (15%). Эксперты считают, что в погоне за функционалом производители экономят на безопасности.

Об этом рассказал руководитель кибербезопасности транспортных средств в АО «ГЛОНАСС» Владимир Педанов со ссылкой на данные совместного исследования АО «ГЛОНАСС» и компании «Технологии безопасности транспорта». По свежим данным, автомобиль сегодня — «компьютер на колёсах» с постоянным выходом в интернет, что создаёт новые уязвимости. В России ситуацию усугубляет серый импорт: машины остаются без официальных обновлений и с привязкой к чужим облачным аккаунтам.

Среди громких инцидентов 2025 года — массовая блокировка Porsche из-за проблем с противоугонной системой, взлом аккаунтов владельцев Li Auto (хакеры требовали выкуп за контроль над машинами), а также утечки данных из дилерских CRM и попытки удалённой блокировки коммерческого транспорта.

По прогнозам, в 2026 году число атак может вырасти не только на сами авто, но и на зарядную инфраструктуру. В Москве более трёх тысяч зарядных станций, по всей России — около десяти тысяч, и они могут стать новой мишенью киберпреступников.