Wey анонсировал премиальный среднеразмерный кроссовер V8Х

Глава Wey Жао Йонгпо анонсировал премиальный среднеразмерный кроссовер V8Х.

Китайский производитель Wey, входящий в структуру корпорации Great Wall Motor, готовит к выходу новую модель – кроссовер с индексом V8Х. О скором появлении этой новинки на рынке КНР рассказал гендиректор бренда Жао Йонгпо.

Речь идет о среднеразмерном SUV премиум-класса. В Китае продажи пятиместного паркетника стартуют уже в текущем году, а следом автомобиль доберется до российских дилеров.

Интересная деталь: в сумме гибридная силовая установка, построенная на базе бензинового турбомотора, позволяет проехать до 1,4 тыс. км без дозаправки. Правда, пока неизвестно, насколько эти характеристики сохранятся в российской версии – спецификации для нашего рынка держатся в секрете.

Кстати, 2026 год вообще обещает стать для Wey знаковым. Компания, по словам Жао Йонгпо, собирается реализовать в этом году минимум 200 тыс. машин. А уже в 2027-м модельный ряд ждет серьезная реформа – масштабное обновление всех линеек.