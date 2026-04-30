На трассе М-12 "Восток" прошел рейд по отлову авто со скрытыми номерами

Масштабный совместный рейд Госавтоинспекции Ространснадзора и Госкомпании "Автодор" прошел в Нижегородской области на трассе М-12 "Восток". Охотились за водителями, которые намерено скрывают регистрационные знаки, а также за теми, кто не оплачивает проезд по платной магистрали.

Эта трасса предоставляет шикарную комфортную услугу: на ней нет шлагбаумов. Система "Безбарьерный проезд" - главное достоинство дороги. Если у водителя нет транспондера, с которого плата считывается моментально прямо на дороге под проездом под рамкой, то он сможет оплатить проезд потом. По номеру автомобиля на сайте "Автодора". В течение пяти дней.

Однако возможностью проезда по высокоскоростной, но платной магистрали стали пользоваться все, кому не лень. А что? Пробок нет, дорога хорошая. Вот только платить не хочется. А проезд довольно дорог. От Москвы до поворота на Муром - 2,6 тысячи рублей. Почти полтора бака топлива в легковую машину. А до Казани - 5250 рублей.

Но "безбарьерный проезд" дает свои преимущества, тем, кто не хочет платить. Сотрудников Госавтоиснпекции на этой дороге мало. Номера можно и скрыть, а то и вовсе снять. И кому тогда выписывать штраф?

Именно по этой причине начали проводиться регулярные совместные рейды Госавтоинспекции, Ространснадзора и самой ГК "Автодор" на трассах М-12 "Восток", А-289 и ЦКАД.

Очередное такое мероприятие прошло на трассе М-12 "Восток" в Нижегородской области. В ходе рейда выявлены грубые нарушения законодательства: три водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования, еще три автомобиля передвигались с умышленно скрытыми государственными регистрационными знаками. Зафиксирован один случай нарушения правил перевозки детей - ребенок находился в автомобиле без специального удерживающего устройства. Кроме того, выявлены шесть иностранных граждан, находившихся на территории с нарушением миграционного законодательства.

Отметим, что доля проездов по сети дорог Госкомпании "Автодор" со скрытыми или нечитаемыми государственными регистрационными знаками сократилась примерно на 45% - с 2024 по 2025 годы.

Всего с начала года на скоростных трассах Госкомпании проведено более 70 таких рейдов. Основная цель таких мероприятий - контроль за соблюдением правил установки государственных регистрационных знаков, требований безопасности дорожного движения, а также исполнения обязанности по внесению платы за проезд по скоростным автомобильным дорогам.

Было выявлено около 20 автомобилей с загрязненными государственными регистрационными знаками и порядка 30 случаев умышленного сокрытия номеров. Кроме того, зафиксировано 164 факта неоплаты проезда по скоростным трассам. В остальных случаях водители привлечены к ответственности за различные нарушения правил дорожного движения.