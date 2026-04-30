Минтранс оценил идею о снижении нештрафуемого порога скорости на дорогах

Министерство транспорта России не поддержало предложение по снижению нештрафуемого порога превышения скорости на автодорогах.

Представители ведомства уточнили, что официальных обращений по этому поводу не поступало.

— Минтранс не видит целесообразности таких изменений в законодательство и не поддерживает данную идею, — передает ТАСС.

ЦОДД заявил, что дорожные камеры технически готовы к снижению нештрафуемого порога превышения скорости. Сейчас нештрафуемый порог составляет около 20 километров в час, благодаря камерам его можно понизить до двух–трех километров.

Осенью 2025 года Верховный суд России подтвердил законность многократного наказания водителей за превышение скорости, зафиксированное несколькими камерами на одном участке дороги.

Эксперт рабочей группы при правительстве России по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов рассказал, что Министерство транспорта планирует ограничить максимальную скорость движения средств индивидуальной мобильности по тротуарам до 10 километров в час.