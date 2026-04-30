"Автостат": В апреле цены на новые автомобили переписали в РФ 10 брендов

В течение апреля 2026 года у десяти марок, официально представленных на рынке РФ, было отмечено изменение цен на новые автомобили, сообщило агентство "Автостат", проанализировав результаты мониторинга от сайта "Цена Авто".

С 1 по 15 апреля процесс ценовых корректировок затронул восемь брендов, официально представленных в РФ. У семи из них произошла корректировка стоимости вверх. Это "Москвич", GAC, Haval, Hongqi, Sollers, Tank и Tenet.

Lada, напротив, снизила цены у фургона LADA Granta для коммерческих исполнений "Изотермический", "Промтоварный" и "Универсальный". Эти исполнения подешевели на 3 тысячи рублей.

Во второй половине апреля (с 16 по 30 апреля) изменение цен было зафиксировано у двух марок. Фургон Avior G10 в комплектации Base подорожал на 100 тысяч рублей (+2,9%), а флагманский LCV Avior V90 стал дороже на 250 - 270 тысяч (плюс 5,3 - 5,6%).

Также обновленный кроссовер Omoda C5 в переднеприводных версиях "Драйв" и "Стиль" прибавил в цене 50 тысяч (+2% и +1,9% соответственно).

