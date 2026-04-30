Volkswagen затягивает пояса и готовится к жесткой экономии из-за падения продаж

Немецкий концерн Volkswagen объявил о планах по ужесточению мер по сокращению расходов на фоне резкого падения прибыли в первом квартале. Об этом сообщает агентство Reuters.

Генеральный директор компании Оливер Блюме заявил, что текущая бизнес-модель не приносит достаточных результатов в изменившихся условиях. В связи с этим Volkswagen планирует провести масштабную перестройку бизнеса.

Компания намерена сократить более 50 тысяч сотрудников в Германии к 2030 году. Также планируется снизить производственные мощности на один миллион автомобилей и общий объем выпуска с 12 до 9 миллионов машин.

Стоит признать, что европейский автопром переживает далеко не лучшие времена из-за низкого спроса на электромобили, усиления конкуренции со стороны Китая и высоких затрат на энергоресурсы. Шатко идут дела и у Mercedes, Skoda потеряла один из важнейших рынков сбыта, а Porsche избавляется от лишних активов.

