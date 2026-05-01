«Rock Me Amadeus»: Volkswagen превратил ностальгию в железо

Volkswagen превратил ностальгию в железо. Спустя 40 лет после триумфа хита «Rock Me Amadeus» компания выпустила две специальные модели – Golf и Golf GTI Falco Edition. Тираж горячей версии ограничен всего 40 экземплярами, и купить их можно исключительно в Австрии. Цифры складываются в красивую историю: около 37,5 млн проданных Golf в мире почти равны 40 млн пластинок легендарного певца Falco.

© За рулем

Дизайн отдает дань уважения поп-звезде: на стойках кузова выгравированы надпись «Rock me Amadeus» и личная подпись музыканта. В темноте машину украшает световая полоса, а в салоне владельца ждет эксклюзивная подарочная коробка с винилом и наушниками. Более дерзкий GTI Falco Edition получил черную крышу, матовые диски и особый агрессивный стиль. Цены стартуют от 27 490 евро за обычную версию и от 50 990 евро за «заряженную». Кстати, это не первый музыкальный спецвыпуск VW: в 90-х уже выходили версии Pink Floyd и Rolling Stones, но австрийская суперзвезда удостоилась чести впервые. Теперь его голос будет звучать не только из колонок, но и с кузова автомобиля.

*** Австрийский певец и музыкант Фалько (настоящее имя Йоханн Хёльцель) остается единственным немецкоязычным артистом, чья песня возглавляла американские чарты. Жизнь его трагически оборвалась 6 февраля 1998 года: в возрасте 40 лет он скончался от тяжелых травм, полученных в результате дорожно-транспортного происшествия.