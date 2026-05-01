Из фургона в пассажирский минивэн за минуту: крутая новинка от Kia

Компания Kia запускает в серийное производство необычный электрический фургон PV5 Crew Van, который умеет быть и грузовиком, и пассажирским автомобилем одновременно.

Переключение между режимами занимает меньше 60 секунд – никаких инструментов не нужно. Новинка базируется на удлинённой модификации грузового электрофургона Kia PV5 Cargo. Система трансформации устанавливается прямо на конвейере – правда, в партнёрстве со сторонними подрядчиками. В зависимости от того, какой режим выбран, полезный объём меняется от 2,4 до 3,7 кубических метров.

Для удобства перевозки в полу смонтированы авиационные направляющие, по которым крепится груз. Добавлено противоскользящее покрытие, а ещё есть розетка на 230 вольт – можно питать электроинструменты прямо во время работы. Инженеры продумали мелочи: два грузовых места трансформируются в полноценный салон для пятерых рабочих и обратно. Электромобиль оснащается батареей ёмкостью 51,5 кВт·ч. Заявленный запас хода – до 283 км.

Полезная нагрузка фургона составляет 625 кг. Серийный выпуск Kia PV5 Crew Van официально начинается 30 апреля 2026 года. Цены и точные даты выхода на рынок в разных странах производитель пока не раскрывает.