Во «Вселенной Ioniq» китайские водители станут «Солнцем»

Южнокорейский автогигант Hyundai официально выводит свой суббренд электромобилей Ioniq на китайский рынок. Вместе с этим маркетологи компании представили уникальную экосистему Ioniq Universe, где покупателей ставят в центр Вселенной. По их задумке, китайские пользователи – это Солнце, а все будущие новинки и сервисы будут вращаться вокруг них, как планеты.

© За рулем

Именно поэтому модели для КНР получат не цифровые индексы, а имена небесных тел. Первыми ласточками стали глобальные премьеры концептов Venus Concept и Earth Concept. Обе новинки базируются на передовой платформе E-GMP, которая уже легла в основу серийных Ioniq 5, 6 и 9. К слову, суммарные продажи всей линейки Ioniq по миру уже перевалили за 550 тысяч штук. Концепт Venus отличается золотистым экстерьером с интегрированным профилем в виде единой кривой. Автомобиль оснащен легкой каркасной крышей, прозрачным спойлером и коваными дисками с центральным креплением в гоночном стиле.

Отличительная V-образная система освещения, плавающие прозрачные зеркала и тормозные диски, вдохновленные дизайном «Золотой пластинки», придают экстерьеру современный вид. Концепт Earth черпает вдохновение в жизненной силе и стойкости Земли. Его кузов выполнен в цветовой схеме «Аврора Щит» (оттенок фиолетового цвета с матовой текстурой) с интегрированным профилем и четкими линиями, образующими кристаллическую форму, которая перекликается с геологическими образованиями. Для адаптации к местным дорогам Hyundai привлек китайских инженеров и партнера Momenta для создания ИИ-помощника.

Кроме того, инженеры обещают решить проблему «тревоги запаса хода» с помощью гибридной технологии, сочетающей бензиновый мотор и электротягу. С момента запуска своего первого поколения экологически чистой специализированной платформы и первой модели Ioniq в 2016 году бренд пережил десятилетие технологического прогресса. Созданная на базе полностью электрической платформы E-GMP от Hyundai Motor Group линейка включает такие модели, как Ioniq 5, Ioniq 6 и Ioniq 9.