Началась подготовка к старту продаж в России нового автобренда Esteo

Российская компания "АГР" и китайская Defetoo сообщили о создании премиального бренда Esteo.

Это уже четвертый совместный проект - после Tenet, Tenet Plus и Jeland. Как отметили в пресс-службе "АГР", портфель брендов формируется таким образом, чтобы обеспечить присутствие в большей части сегментов российского авторынка.

Новая марка будет представлена как электромобилями и гибридами на современных платформах с интеллектуальными системами, так и моделями с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

Ранее сообщалось, что были оформлены Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на три автомобиля Esteo, которые должны стать ребеджинговыми вариантами Exeed LX, Exeed RX и Exeed TXL соответственно.

