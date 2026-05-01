В России сделали полноприводную гибридную Lada Vesta

В основе проекта, построенного петербуржцем Сергеем Никифоровым, лежит универсал Lada Веста SW Cross, оборудованный двигателем 1.8 Evo мощностью 122 л.с. и штатным китайским вариатором. Но, как уточняет «Авторевю», сзади установлен электромотор от Nissan Leaf мощностью 110 л.с. (250 Н·м).

Тяговый аккумулятор напряжением 400 вольт и ёмкостью 8,7 кВт·ч использован от гибридной версии кроссовера Mercedes-Benz GLE, а приводы задних колёс — от ситикара марки smart.

Для координации работы бензинового и электрического моторов автор проекта собрал отдельный блок управления. Если скорость вращения задних колёс на 15% больше передних, программа ограничивает отдачу электромотора.

Как показали измерения, разгон до «сотни» занимает 6,7 с. Для сравнения стандартный вариант ускоряется до 100 км/ч за 12,7 с. На чистом электричестве двухмоторная полноприводная Lada Vesta может проехать до 40 км.