Nissan обвинили в дискредитации популярного китайского бренда

Li Auto публично обвинил конкурента в нечестной игре. Основатель компании Ли Сян заявил, что сотрудники совместного предприятия Dongfeng Nissan массово создавали поддельные профили в соцсетях, чтобы систематически распространять клевету о машинах его бренда.

По словам Ли Сяна, эти нанятые пользователи не прекращают работу: они плодят новые фейковые аккаунты, где размещают заведомо ложные и исключительно негативные отзывы о продукции Li Auto. Юридический департамент компании уже собрал весь необходимый массив доказательств, о чём и сообщил в прошлую субботу. Теперь документы готовят к передаче в правоохранительные органы для возбуждения дела против организаторов и непосредственных исполнителей. Цель кампании, судя по обнародованным документам, на которые ссылается cnevpost.com, была вполне конкретной.

Dongfeng Nissan, как утверждается, целенаправленно пыталось очернить гибридные кроссоверы Li L6 и Li i6. Эти модели считаются прямыми соперниками новинок от самого Dongfeng Nissan. В ответ на обвинения генеральный директор подразделения электромобилей Dongfeng Nissan Ван Цянь выступил с заявлением в Weibo. Он подчеркнул, что бренд всегда строго соблюдал отраслевые нормы и является сторонником здоровой конкуренции.