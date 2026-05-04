Lamborghini выпустит родстер «начального уровня»

На тестах впервые заметили Lamborghini Temerario Spyder — дебют в конце года.

На трассе Нюрбургринг в Германии впервые заметили Lamborghini Temerario Spyder, открытую версию новой модели Temerario.

Базовый Temerario, ставший «суперкаром начального уровня» вместо Huracan, пользуется успехом: по данным компании, заказы расписаны на год вперед. Поэтому неудивительно, что семейство расширяется родстером (в терминологии Lamborghini – спайдером) – двухместным авто с открытым верхом, – ведь и у Huracan такая версия тоже была. По оценками европейских СМИ, Temerario Spyder может выйти на рынок в конце этого или в начале следующего года.

Внешность получилась сбалансированной – спайдер легко спутать с купе, от которого новый прототип с поднятым верхом отличается буквально несколькими незначительными деталями, некоторые из которых пока явно скрыты камуфляжем.

Механизм складывания крыши, вероятно, сохранит принцип от предыдущей модели, у которой верх прятался под крышку багажника ровно за 17 секунд. Интерьер, очевидно, в общих чертах (с поправкой на тип кузова и его механизмы) повторит таковой у купе Temerario: цифровая приборка, мультимедиа-экран 8,4" и собственный длинны 9,1-дюймовый дисплей для переднего пассажира.

Неизменной останется и силовая установка: подключаемый гибрид из 4-литрового битурбированного V8, трех электромоторов, 8-ступенчатого преселективного робота и тягового аккумулятора емкостью 3,8 кВт⋅ч. Суммарная отдача – 907 л.с. и 730 Нм. Купе с таким «нутром» разгоняется до 100 км/ч за 2,7 секунды, а максималка составляет 343 км/ч.

Кстати, Spyder – не единственный, кто добавился в семейство Temerario: уже существует трековый Temerario GT3, а также спортивный концепт Temerario Super Trofeo, который хотят сделать легальным для дорог общего пользования. В общем, фанатам марки есть из чего выбрать.