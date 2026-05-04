На продажу выставили внедорожник Chevrolet Tahoe 1995 года выпуска за 700 т. р.

Под Пятигорском продают культовый Chevrolet Tahoe 1995 года выпуска – это трехдверка на дизеле объемом 6,5 литра.

Движок развивает 182 л.с. и работает в паре с 4-супенчатым автоматом. Тот должен передавать крутящий момент все колеса, но передний кардан у этого Тахо отсутствует. Также из проблем: не работают регулировки зеркал и второе положение вентилятора печки, а также подтекает сальник заднего моста, но он имеется в наличии. И да, пробег «не детский» даже для такого исполина – 400 тысяч км.

С другой стороны, машина находилась в бережной эксплуатации: числилась за городской администрацией, потом за МЧС и, наконец, за АТП, в котором не использовалась вовсе, утверждает продавец. Кузов и рама в целом не имеют сколько-нибудь значимых очагов коррозии – требует внимания лишь заднее правое крыло. Мотор и автомат работают в штатном режиме.

Машина находится в состоянии, когда готова доехать куда угодно, резюмирует продавец. Цена – 700 тысяч рублей.