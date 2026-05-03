Китайский Jetour G700 повторил трюк YangWang U8 и пересек озеро

Китайский внедорожник Jetour G700 переплыл озеро как лодка. Несколько лет назад подразделение BYD — YangWang — поразило интернет, продемонстрировав, как внедорожник U8 плывёт по воде, словно прогулочный катер. Теперь другой китайский бренд Jetour доказал, что его новый G700 способен на то же самое. Об этом сообщает Carscoops.

© Motor.ru

Компания Jetour доработала G700: амфибийная модификация Ark Edition оснащена специальной силовой установкой, которая делает внедорожник не просто плавучим, а настоящим судном на колёсах.

На воде G700 переключается с колёс на гребные винты: энергию от 2,0-литрового турбогибридного четырёхцилиндрового двигателя и двух электромоторов получают уже они, а не колёса. За устойчивость отвечает гироскопическая система стабилизации. Испытания прошли на прошлой неделе — внедорожник пересёк озеро Яньци к северу от Пекина.

По размерам Jetour G700 примерно соответствует Toyota Land Cruiser 300 Series. Производитель планирует экспортировать модель на глобальные рынки. Двигатель мощностью 892 л.с. и 1135 Нм крутящего момента разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 4,6 секунды. Три блокируемых дифференциала обеспечивают внедорожнику необходимую проходимость.

G700 получил тяговую батарею CATL ёмкостью 31,4 кВт·ч, которая обеспечивает запас хода на электротяге до 150 км. Аккумулятор поддерживает быструю зарядку: с 20 до 80% можно зарядить за 10 минут.