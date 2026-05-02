Российский рынок ждет массовый уход иностранных автомобильных брендов

Российский автомобильный рынок ждёт массовый уход иностранных брендов в ближайшие два-три года, сообщает Motor со ссылкой на директора по маркетингу автомобильной группы «Авилон» Юрий Блинов.

«По моей оценке, в 2026—2027 годах количество реально активных автомобильных брендов в России может сократиться на 30−50%. Особенно это касается марок без локализации, без устойчивого модельного ряда, без понятной логистики запчастей и без достаточного объема продаж на один дилерский центр», – сказал Блинов.

По прогнозу эксперта, рынок ждет жесткое разделение. Будет узкий круг брендов, обеспечивающих основные продажи: с локализацией, прозрачной гарантийной и сервисной политикой, нормальным доступом к запчастям, финансовыми программами и экономикой для дилеров. И будет длинный «хвост» марок, которые юридически присутствуют, но фактически перестанут быть полноценными участниками рынка.

Президент ассоциации РОАД Алексей Подщеколдин в разговоре с Motor отметил, что при нынешнем объеме рынка в 1,3-1,4 млн автомобилей в год порог безубыточности для дилеров по продажам (не менее 30 машин в месяц) обеспечивают только 10 брендов. Среди тех, кто точно останется, эксперты называют лидеров — Lada, Haval, Geely, Chery и Changan. Остальные, включая мелкие китайские марки, рискуют уйти в ближайшие годы, ориентируясь на другие рынки, например Африку.

Уже сейчас некоторые бренды, такие как Haima и Skywell, покинули Россию. Владельцам автомобилей уходящих марок эксперты советуют готовиться к проблемам с запчастями и перепродажей. Окончательное сокращение числа брендов до 10-15 ожидается к 2028-2029 году.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Кроме того, Сергей Целиков заявил, что подержанные автомобили на российском рынке в 2026 году подорожают в пределах 10%.