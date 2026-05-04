Nissan сократит модельный ряд

Nissan планирует сократить производство, персонал и модельный ряд.

После череды сложных лет руководство Nissan обнародовало масштабный план по восстановлению бизнеса. По сути, компания решила пойти по пути жёсткой оптимизации, чтобы вернуться в прибыль.

Сокращения коснутся практически всего. Вместо 56 моделей в каталоге останется только 45. Производственные мощности по всему миру будут уменьшены, а штат сотрудников сократят на 15%. Зато почти в каждую новую машину, а это 90% от будущего модельного ряда, внедрят технологии искусственного интеллекта. Правда, произойдёт это не сразу, а в долгосрочной перспективе.

К 2030 финансовому году японский автогигант намерен продавать по миллиону автомобилей ежегодно и в США, и в Китае. На домашнем рынке в Японии цель скромнее – довести ежегодные продажи до 550 тысяч машин.

Для привлечения покупателей готовятся новинки. В планах – выпуск гибридной версии внедорожника Rogue, известного в Японии как X-Trail, и полностью электрического компактного кроссовера Juke. Экспортная стратегия тоже меняется: электрический седан N7 повезут в Латинскую Америку и страны АСЕАН, а пикап Frontier Pro – на Ближний Восток.

Локализация производства в Штатах должна вырасти с нынешних 60% до 80%. При этом премиальный бренд Infiniti ждёт обновление с выходом новых моделей.

В Японии с 2028 года стартует выпуск серии компактных автомобилей. А уже летом нынешнего года на местный рынок выйдет минивэн Elgrand, который к концу 2027 финансового года должен получить систему полного автономного управления.

Подробности о ходе этой масштабной реструктуризации в Nissan пообещали раскрыть в следующем месяце вместе с публикацией годовых финансовых отчётов. Дополнительные элементы стратегии станут известны позже в этом году.

Нынешние планы – ответ на серьёзные финансовые проблемы компании. Осенью 2025 года Nissan был вынужден продать свою штаб-квартиру в Йокогаме, чтобы затем взять это же здание в аренду на 20 лет.