AEV превратил GMC Canyon AT4X в монстра бездорожья

Американское ателье AEV представило специальные комплекты доработок для пикапа GMC Canyon AT4X, ориентированные на любителей серьезного бездорожья. Пакеты включает все необходимые детали, чтобы превратить стандартный автомобиль в более подготовленный внедорожник. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Ключевой элемент — компактная лебедка COMEUP 9.5rs Slim с синтетическим тросом и усилием около 4300 кг, которая монтируется вместе со стальным передним бампером. Внешние доработки включают особую графику на капоте, крыше и борту, а также баннер на лобовом стекле. Для улучшения проходимости предусмотрен высокий шноркель из устойчивого к УФ-лучам полиэтилена, выводящий воздухозаборник на уровень крыши.

Покупатели могут выбирать среди нескольких типов колес: Salta XR с 12-спицевым дизайном или AEV Crestone DualSport с возможностью установки beadlock-колец. Для одного из пакетов доступны шины BFGoodrich 315/70R17 All-Terrain KO2. Цена базового комплекта для Canyon AT4X составляет 7975 долларов, тогда как для версии AEV Edition, уже имеющей часть оснащения, пакет стоит дешевле — 4570 долларов.