Покойтесь с миром: эти электромобили не переживут 2026 год

Портал Motor1.com опубликовало список электромобилей, которые не доживут до 2027 года. Более 15 моделей уже не производятся или исчезнут в ближайшее время на фоне падения спроса, отмены налоговых льгот и смены стратегии автопроизводителей.

Выпуск Acura RSX был отменен до старта производства, хотя модель должна была выйти на рынок в этом году.

BMW прекращает выпуск i4 и iX в США: первый заменит новая i3, второй уступит место модели iX3.

Производство модели Chevrolet Bolt продлится минимум до конца 2026 года, после чего ее заменит Buick Envision.

Honda 0 Series в кузовах седан и кроссовер не выйдут на рынок — в компании заявили, что запуск привёл бы к «дальнейшим убыткам в долгосрочной перспективе».

Hyundai прекращает выпуск стандартной версии Ioniq 6: продажи упали на 15% в 2025 году, особенно после отмены налогового кредита.

Выпуск Kia EV6 GT отложен на неопределённый срок из-за «изменения рыночных условий» — пошлин, слабого спроса и отмены льгот, а Niro EV полностью снят с производства: сейчас дилеры распродают остатки машин.

Lamborghini отменил выпуск своего первого электромобиля Lanzador: спрос на него, по словам генерального директора, «близок к нулю», а инвестиции в технологии были бы «финансово безответственными».

Совместный проект Honda и Sony — электромобили Afeela в кузовах седан и кроссовер — завершили свой путь, так и не родившись.

Tesla до 2027 года завершит производство Model S и Model X, освобождая мощности для человекоподобных роботов — замены не будет, на конвейере останутся только Model 3 и Model Y.

Volkswagen в этом году снимет с производства в США модель ID.4: заводские мощности отданы под более успешный бензиновый Atlas.

Volvo EX30 прожил всего один год на американском рынке (2025 модельный год) — самый дешёвый и самый быстрый Volvo в истории ушёл в историю из-за «изменения рыночных условий».