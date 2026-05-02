В Екатеринбурге заработал первый в России робот-автозаправщик
На одной из АЗС Екатеринбурга начал работу робот-автозаправщик, сообщает РИА Новости. Он позволяет водителю произвести заправку транспортного средства топливом, не покидая при этом салон автомобиля.
По словам разработчиков умного помощника, робот оснащен тремя камерами. Благодаря системе искусственного интеллекта он анализирует видеопоток с них и таким образом обнаруживает бензобак, затем откручивает крышку и сам вставляет заправочный пистолет.
Как ранее сообщала "РГ", роботизированная система создана в Китае, она сможет заправлять любые марки автомобилей. Единственным условием является расположение бензобака с правой стороны.