Дептранс планирует организовать в Москве 20 км выделенных полос до конца года

За последние годы выделенные полосы появились на ключевых магистралях столицы, подъездах к транспортно-пересадочным узлам и вдоль крупнейших транспортных коридоров. Этот этап стал важной частью развития городской транспортной системы.

Об этом в субботу, 2 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

— По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы обеспечиваем приоритет для движения городского транспорта в столице. Один из самых эффективных инструментов для этого — ввод выделенных полос. Благодаря им риск ДТП на дорогах снижается в среднем на 25 процентов, а автобусы и электробусы следуют по расписанию. Планируем в этом году организовать 20 километров новых выделенок. В апреле уже ввели почти два километра, — рассказал Ликсутов.

Без расширения сети невозможно было бы запустить магистральные маршруты и обеспечить сквозное движение общественного транспорта через город. Это позволило повысить связность районов и улучшить условия для пассажиров.

В результате удалось сократить время в пути и повысить стабильность движения наземного транспорта. Новая инфраструктура обеспечила более предсказуемую работу маршрутов даже на загруженных направлениях.

24 апреля Максим Ликсутов рассказал, что протяженность выделенных полос для общественного транспорта в Москве превышает 500 километров. Они входят в комплексную систему приоритета, которая включает настройку светофоров, обособление трамвайных путей и оптимизацию дорожной разметки.