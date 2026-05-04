Toyota Tundra разгромила Ford F-150 в краш-тестах

Американский Ford F-150 удерживает позицию бестселлера среди пикапов, однако по результатам краш-тестов Страхового института дорожной безопасности (IIHS) он уступает японскому конкуренту Toyota Tundra. Разница в оценках оказалась значительной: у Ford выявлены две слабые категории (Poor), тогда как Tundra не получила ни одной провальной отметки.

© Toyota

Оба пикапа достойно прошли тесты с малым перекрытием спереди и боковой удар. Но при умеренном фронтальном перекрытии F-150 получил низкую оценку из-за повышенного риска травм головы, шеи и груди у задних пассажиров. Это типичная проблема для крупных пикапов: защита передних седоков часто оказывается лучше, чем у тех, кто находится сзади.

Toyota Tundra в этом испытании показала себя с лучшей стороны, заработав максимальный балл Good. Эта модель стала единственным бензиновым полноразмерным пикапом, удостоенным награды IIHS Top Safety Pick в 2026 году. Рядом с ней в списке самых безопасных — только электрический Tesla Cybertruck.

Системы предотвращения аварий показали неоднозначные результаты. Tundra пока не прошла проверку на предотвращение столкновений с автомобилями, а у Ford F-150 в этом тесте выявлены проблемы: опциональная система несколько раз не смогла избежать удара с машиной и мотоциклом, причём предупреждение водителю часто поступало поздно. Однако в распознавании пешеходов Ford оказался сильнее, получив оценку Good против Acceptable у Tundra.

Качество фар у обеих машин зависит от комплектации. У Toyota светодиодные проекторные фары получили оценку Good, рефлекторные — Acceptable. У Ford ситуация обратная: светодиодные рефлекторы удостоились Good, а проекторы — лишь Acceptable. Для покупателя это означает, что F-150, хотя и предлагает широкий выбор двигателей и комплектаций, по безопасности всё же уступает Tundra. Особенно это важно для тех, кто часто возит на заднем сиденье детей или пассажиров.