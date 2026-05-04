Mazda начала работу над новым MX-5 Miata с учетом мнения владельцев

Mazda продолжает работу над новым поколением своего культового родстера MX-5 Miata, придерживаясь подхода, при котором ключевые ценности модели останутся неизменными. Как рассказал глава итальянского подразделения компании Роберто Пьетрантонио, инженеры из Японии недавно посещали Италию для встреч с местными автоклубами — такие мероприятия проходят и в других странах, включая США и Австралию. Главное пожелание от поклонников по всему миру сводится к одному: сохранить узнаваемый характер MX-5. Пьетрантонио подчеркнул, что даже в эпоху летающих автомобилей эта модель должна оставаться источником радости для водителя.

Mazda MX-5 традиционно ценится не за мощность, а за легкость и непосредственность управления. Новый родстер вряд ли будет нацелен на конкуренцию с суперкарами по характеристикам — скорее компания поищет способы интегрировать современные стандарты безопасности и, возможно, элементы электрификации, не превышая массу и не превращая авто в тяжелый аппарат. Италия считается одним из ключевых рынков для модели, поэтому отзывы местных фанатов тщательно систематизируют и передают инженерам.

Похожий подход применяется и к другим автомобилям Mazda: CX-60, выпущенный в 2022 году, уже проходит третью волну доработок, включая улучшения подвески, рулевого управления и шумоизоляции — это пример принципа кайдзен, основанного на реальном опыте пользователей. Для MX-5 ставки выше: если в случае с кроссоверами недочеты можно исправить обновлениями, то при разработке нового поколения родстера компания определяет четкие границы: что можно менять без ущерба для характера, а что является священным для фанатов.