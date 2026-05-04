В США исчез последний новый автомобиль дешевле 20 000 долларов

Рынок новых автомобилей в Соединенных Штатах лишился последней модели дешевле 20 тысяч долларов. Nissan Versa, которая была самым доступным вариантом для американских покупателей, прекратила продажи на этом рынке. Эксперты связывают это не только с низким спросом, но и с влиянием тарифной политики, которая делает импорт недорогих машин экономически нецелесообразным. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Базовая версия Versa с механической коробкой передач стоила от 17 190 долларов. Теперь же минимальная цена на новый автомобиль начинается с 23 535 долларов за Kia K4 LX с учётом доставки. Чуть дороже обходятся Nissan Sentra S и Hyundai Elantra SE, чьи ценники составляют 23 845 и 23 870 долларов соответственно. На первый взгляд разница невелика, но для покупателя с ограниченным бюджетом это означает существенный рост ежемесячных платежей.

Средняя стоимость новой машины в США уже приближается к 50 000 долларов. По оценкам Kelley Blue Book, рынок остаётся у рекордных отметок, а аналитики J.D. Power отмечают, что средний размер автокредита достиг 806 долларов в месяц. Всё больше людей вынуждены платить свыше тысячи долларов и брать займы на семь лет и более.

Ситуация может ухудшиться, если администрация Дональда Трампа пересмотрит соглашение USMCA. Этот договор позволял многим бюджетным автомобилям ввозиться из Мексики без пошлин. В случае изменения условий даже базовые версии могут исчезнуть с рынка, поскольку местное производство слишком дорого, а импорт с тарифами поднимет цену выше комфортного порога.

Под угрозой оказались такие модели, как Chevrolet Trax, Buick Encore GX, Mazda CX-30, Nissan Sentra и Kicks, Hyundai Elantra, Kia K3 и K4. Ford Maverick, вероятно, останется, но он тоже может подорожать. Для потребителей это означает выбор между подержанным авто, высоким кредитом или ожиданием скидок — покупка нового недорогого автомобиля становится всё менее реальной.