Концепт Dreame с ракетными ускорителями разгоняется до 100 км/ч за 0,9 секунды.

Китайская компания Dreame, которая в основном ассоциируется с роботами-пылесосами, вдруг заявила о себе в совсем иной нише. Она представила концепт электромобиля с поистине фантастическими характеристиками – разгон до 100 км/ч занимает меньше секунды, а именно 0,9. Согласитесь, для фирмы, ещё не выпустившей ни одной серийной машины, шаг смелый.

Инженеры не стали мелочиться: новинка получила твердотельные аккумуляторы и рулевое управление по проводам (steer-by-wire). Но главная фишка – ракетные ускорители. По сути, производитель намекает, что в будущем такие системы могут появиться и в дорожных моделях.

Правда, пока рано говорить о том, когда эта технология перестанет быть выставочным экспонатом. Dreame находится на начальном этапе автомобильного пути, хотя уже вовсю обсуждает перспективные проекты. В реальности подобные концепты часто служат скорее демонстрацией амбиций, чем готовым продуктом, – посмотрим, сможет ли компания превратить полёт фантазии в реальные машины.