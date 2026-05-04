Hyundai выпустила кроссовер Ioniq 9 в версии Performance Calligraphy Black Ink.

Hyundai действительно решила удивить ценителей эксклюзива: новый Ioniq 9 в версии Performance Calligraphy Black Ink уже показали, а продажи стартуют этим летом. Официальный ценник пока держат в секрете, но, по слухам, за такой автомобиль придётся выложить порядка 80 000 долларов.

Машина нарочно сделана для тех, кто не привык к компромиссам. Внешне это классический «чёрный-пречёрный» монстр: кузов, 21-дюймовые диски, даже рисунок колёс – и тот напоминает турбинные лопасти и полностью сливается с общим мрачным стилем. Производитель явно целится в узкую и требовательную аудиторию.

Внутри тоже всё выдержано в тёмных тонах. Специально для этой версии разработали эксклюзивную ткань – её дополнили алюминиевыми декоративными вставками, которые смотрятся дорого и современно. По предварительным снимкам видно, что салон рассчитан на шесть мест, а значит, версия скорее всего построена на топовой базе. Если так, то покупатель получит подогрев всех сидений без дополнительных доплат.

Отделка потолка выполнена из эко-замши, что добавляет интерьеру тактильного комфорта. В список оборудования вошли панорамная крыша, цифровое зеркало заднего вида, аудиосистема Bose с 14 динамиками, проекционный дисплей на 10 дюймов и два 12,3-дюймовых экрана.

Техническая начинка тоже впечатляет: два электромотора суммарно выдают 422 лошадиные силы. Аккумулятора на 110,3 кВт·ч хватает примерно на 500 км пути без подзарядки – для повседневных поездок и дальних вылазок более чем достаточно. Кстати, пока корейцы дразнят публику новинкой, Volkswagen уже анонсировал до конца года дебют гибридных версий Golf и T-Cross – конкуренция на рынке электрокаров только накаляется.