Идеальную «пятеру» 1998 года продают за 1,25 млн рублей

ВАЗ-2105 за 28 лет пробежал всего 300 км и выставлен на продажу.

В Пскове выставили на продажу настоящий раритет для коллекционеров.

Это ВАЗ-2105 1998 года выпуска, который с момента покупки почти не видел дорог. Его одометр показывает всего 300 километров.

Автомобиль находится в состоянии абсолютно новой машины. Владелец (а он был всего один) купил его, поставил в гараж и лишь недавно решил продать.

Кузов окрашен в редкий оттенок «Жасмин» (бело-желтый), и ни одна деталь на нем никогда не перекрашивалась и не варилась – это полностью заводское исполнение. Техника тоже в порядке: все масла и фильтры только что заменили, так что «классика» готова сразу ехать. В салоне, по словам продавца, до сих пор стоит тот самый запах «нового ВАЗа».

Под капотом у седана 1.5-литровый бензиновый двигатель на 71 л.с., работающий в паре с механической коробкой передач и задний привод. Цена вопроса – 1 250 000 рублей.