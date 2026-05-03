Минус 800 тысяч: какие автокомпании выкатили скидки к майским праздникам

Motor назвал 11 брендов, которые сделали скидки на машины на майские праздники. Середина весны с длинными майскими праздниками традиционно сопровождается затишьем на автомобильном рынке. Тем, кто вместо шашлыков готов зайти в автосалон, автокомпании объявили скидки. Подробности, — в материале журнала Motor.

KGM

Рекордные скидки на покупку новых автомобилей по состоянию на начало мая 2026 года предоставил южнокорейский бренд KGM (бывший SsangYong). В случае с кроссовером KGM Torres размер дисконта достигает 800 тыс. рублей при покупке автомобиля 2024 года выпуска. На машины 2025 года выпуска введена скидка в 250−350 тыс. рублей в зависимости от комплектации. Рамный внедорожник KGM Rexton также продается со скидкой в 400 тыс. рублей за автомобили 2024 года выпуска и 100 тыс. рублей, если выбрать машину 2025-го.

GAC

Прямая скидка в 100 тыс. рублей положена покупателям ряда моделей GAC. Дополнительные выгоды до 300 тыс. рублей обещают при сдаче старого автомобиля в «трейд-ин». Еще 100 тыс. рублей этот автопроизводитель готов уступить при покупке второго автомобиля в семью: для получения этой скидки нужно купить второй автомобиль GAC не позже чем через год после приобретения первого.

Скидки, предоставляемые по такой схеме, актуальны для электрокара GAC Aion V, последовательного гибрида GAC S7, а также нескольких бензиновых моделей — кроссоверы GS4 и GS8, минивэн M8 и седан Empow.

Haval

На свои бестселлеры Jolion и M6 китайский автопроизводитель прямых скидок не предоставил, но в случае менее ходовых моделей компания серьезно подвинулась по цене. В частности, при покупке Haval H5, H7 и H9 действует скидка в 100 тыс. рублей. Столько же можно получить за пикап GWM Poer.

Выгода в 200 тыс. за «трейд-ин» обещана покупателям нового Haval H3, а также H7. Во втором случае она приплюсовывается к прямой скидке.

Остатки Chery

Китайский автопроизводитель Chery уходит с российского рынка, распродавая остатки машин. И это надо иметь ввиду. Сейчас компания стремится стимулировать покупателей на приобретение седана Arrizo 8, установив скидку 116−276 тыс. рублей. Еще 200−250 тыс. рублей дилеры Chery готовы уступить при сдаче старого автомобиля в зачет стоимости нового («трейд-ин»).

С учетом обоих предложений цена седана составит 2,5−2,8 млн рублей. На российском рынке Arrizo 8 предлагается с турбомотором 1.6 мощностью 150 л.с. и семиступенчатым «роботом». Правда, уступка распространяются только на двухгодовалые и прошлогодние машины. Машин 2026 года выпуска даже не привозили.

На кроссоверы семейства Tiggo автопроизводитель прямых скидок не дает, но предлагает их при условии сдачи своей машины в «трейд-ин» и оформлении субсидированного кредита. При покупке Chery Tiggo 9 максимальный размер такой выгоды заявлен на уровне 600 тыс. рублей, для Tiggo 8 Pro Max — 250 тыс. рублей и Tiggo 7L — 100 тыс. рублей.

Tenet

Бренд Tenet также старается стимулировать покупателей сдавать свои автомобили по системе «трейд-ин»: наибольший размер скидки за это (250 тыс. рублей) обещан при покупке кроссовера Tenet T7. Эта модель -- бестселлер марки, на нее в I квартале 2026 года пришлась половина всех продаж бренда. Под капотом — 150-сильный турбомотор 1.6, работающий в паре с 7-ступенчатым «роботом».

На другие модели бренда размер скидок скромнее: 50 тыс. и 150 тыс. рублей в случае с Tenet T4 и T8 соответственно.

Geely и Belgee

Символическую прямую скидку в 40 тыс. рублей Geely предоставляет только на покупку кроссовера Monjaro в максимальной комплектации. На остальные модели китайской марки заявлены только выгоды, связанные со сдачей старой машины дилеру. Максимальный дисконт в 300 тыс. рублей при этом условии предусмотрена при покупке кроссовера Okavango.

По кроссоверу Atlas в максимальной комплектации компания подвинется на 260 тыс. рублей, по седану Preface — на 250 тыс. рублей, кроссоверу Cityray — 230 тыс. рублей.

В случае с брендом Belgee прямая скидка в 150 тыс. рублей и еще 250 тыс. рублей за «трейд-ин» обещана покупателям кроссовера X50. На другие модели прямых выгод не предусмотрено, но за сдачу автомобиля в зачет стоимости нового они есть: от 80 тыс. рублей до 200 тыс. рублей в зависимости от модели.

Отечественное

«АвтоВАЗ» предлагает прямые дисконты в 50−70 тыс. рублей за автомобили Lada Granta в исполнении Sport и Sportline, а на обычную Granta обещает выгоду до 333 тыс. рублей за счет «трейд-ин» и кредитования с господдержкой.

Для УАЗ «Патриот» максимальная выгода при сочетании субсидированного государством кредита и «трейд-ин» превышает 300 тыс. рублей.

Soueast и другие

Бренд Soueast, несмотря на низкие продажи, не спешит давать на автомобили крупные скидки. Его весеннее спецпредложение сводится к прямой скидке в 50 тыс. рублей за кроссовер S07 в одной из комплектаций. Еще суммарно до 300 тыс. рублей дилеры готовы уступить на условиях сдачи автомобиля в «трейд-ин» и оформления кредита.

Бренд VGV обещает покупателям кроссоверов U70 Plus и U75Pro бензиновый генератор в подарок. При этом на младшую модель также бесплатно будет установлен фаркоп.