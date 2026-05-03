Volkswagen представил новую версию популярного хэтчбека

Новый хэтчбек Volkswagen получил запас хода 630 км и новую оптику. Volkswagen официально показал обновлённый электромобиль — хэтчбек ID.3 Neo, который пришёл на смену старой версии. Новинка отличается кардинально новым дизайном, переработанным интерьером и более мощными характеристиками.

Автомобиль выполнен в новом фирменном стиле Pure Positive. Передняя часть получила иную оптику и светящийся логотип. Спойлер, крыша и крышка багажника теперь окрашены в цвет кузова.

В линейке представлено несколько силовых установок. Начальная версия получила двигатель мощностью 170 л.с. и батарею на 50 кВт·ч. Средние модификации выдают 190 л.с. и оснащаются аккумулятором на 58 кВт·ч. Топовый вариант развивает 231 л.с. и комплектуется блоком на 79 кВт·ч.

Запас хода в 630 км по циклу WLTP достигается именно за счёт флагманской модификации. Это один из лучших результатов в классе, позволяющий обходиться без частых остановок для зарядки. Приём предварительных заказов открывается 16 апреля. По предварительным данным, первые покупатели получат машины в середине лета, ориентировочно в июле.