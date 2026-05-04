Subaru Ascent установил рекорд продаж, опередив три электромобиля бренда. Subaru Ascent выпускается уже почти десять лет, а после рестайлинга 2023 года модель почти не обновлялась. Поэтому покупатели потеряли интерес к этому кроссоверу. Об этом сообщает Carscoops.

© Motor.ru

В апреле устаревший кроссовер неожиданно обошёл по продажам три электромобиля Subaru. Ascent разошёлся тиражом 3472 экземпляра, что на 1419 штук выше общего результата Solterra, Trailseeker и Uncharted.

Продажи Solterra вопреки отмене федеральной налоговой льготы выросли на 18,9%, превысив ожидания. Вероятно, причиной стало недавнее обновление модели: автомобиль получил модернизированную силовую установку и более ёмкий аккумулятор, позволивший увеличить запас хода до 463 км.

Модели Trailseeker и Uncharted только начали поступать в дилерские центры в прошлом месяце, так что оценивать их успех пока преждевременно. Однако их выход в модельный ряд уже позволил Subaru of America обновить месячный рекорд продаж электромобилей.