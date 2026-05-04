Показан концепт Dodge Charger с двигателем Demon 170 мощностью более 1000 л.с.

Dodge Charger превратили в монстра: версия Demon 170 поражает мощностью

Энтузиасты создали цифровой проект Dodge Charger, оснащённого силовым агрегатом от модели Demon 170. Данный концепт показывает, как могла бы выглядеть четырёхдверная версия культового маслкара с экстремальной производительностью.

Под капотом воображаемого автомобиля расположился 6,2-литровый компрессорный V8, который в версии Demon 170 выдает свыше 1000 лошадиных сил. Благодаря такой мощности оригинальный Challenger SRT Demon 170 способен разгоняться до сотни менее чем за две секунды, и схожей динамики можно было бы ожидать от представленного Charger.

Внешность рендера выполнена в агрессивном стиле: чёрно-красная цветовая гамма с изображением демона на кузове, расширенные колёсные арки, заниженная подвеска, массивный капот и большие диски. Красные элементы в оптике и тормозной системе подчёркивают спортивный характер.

Хотя это всего лишь фантазия дизайнеров, подобные работы свидетельствуют о сохраняющемся интересе публики к мощным и эмоциональным моделям на фоне перехода автопрома на электрическую тягу. Такие концепты подчёркивают, что даже в эру новых технологий классические двигатели продолжают волновать сердца поклонников маслкаров.