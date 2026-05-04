Показан концепт Dodge Charger с двигателем Demon 170 мощностью более 1000 л.с.

Энтузиасты создали цифровой проект Dodge Charger, оснащённого силовым агрегатом от модели Demon 170. Данный концепт показывает, как могла бы выглядеть четырёхдверная версия культового маслкара с экстремальной производительностью.

© Dodge

tarantas.news

Под капотом воображаемого автомобиля расположился 6,2-литровый компрессорный V8, который в версии Demon 170 выдает свыше 1000 лошадиных сил. Благодаря такой мощности оригинальный Challenger SRT Demon 170 способен разгоняться до сотни менее чем за две секунды, и схожей динамики можно было бы ожидать от представленного Charger.

Внешность рендера выполнена в агрессивном стиле: чёрно-красная цветовая гамма с изображением демона на кузове, расширенные колёсные арки, заниженная подвеска, массивный капот и большие диски. Красные элементы в оптике и тормозной системе подчёркивают спортивный характер.

Хотя это всего лишь фантазия дизайнеров, подобные работы свидетельствуют о сохраняющемся интересе публики к мощным и эмоциональным моделям на фоне перехода автопрома на электрическую тягу. Такие концепты подчёркивают, что даже в эру новых технологий классические двигатели продолжают волновать сердца поклонников маслкаров.