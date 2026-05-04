В Португалии создают первый в истории страны суперкар Furia от компании Adamastor, прототип уже выехал на трассу. Стоимость машины оценивается примерно в 1,6 миллиона евро без учета налогов, а тираж ограничат всего 60 экземплярами. Разработчик стремится конкурировать с такими гигантами, как Aston Martin Valkyrie, Pagani, Koenigsegg и Rimac.

Последние тесты прототипа #001 прошли на Autódromo Internacional do Algarve в Портимане. Инженеры оценивали поведение автомобиля на высокой скорости. Руководитель Adamastor Рикарду Кинташ отметил, что результаты превзошли ожидания и подтвердили правильность выбранного технического курса. По заявлениям компании, никаких проблем с надежностью не возникло, а собранная телеметрия полностью устроила разработчиков.

В основе суперкара лежит карбоновое шасси и 3,5-литровый двигатель V6 с двумя турбинами от Ford, выдающий около 650 лошадиных сил и 571 Нм крутящего момента — это почти соответствует показателям Ford GT. Аэродинамика обеспечивает более 907 кг прижимной силы на скорости 250 км/ч, в том числе за счет днища с эффектом Вентури.

Хотя для впечатляющей цифры в одном миллионе долларов 650 сил могут показаться скромными, Adamastor не гонится за рекордами мощности. Вместо этого компания, с 2014 года специализирующаяся на композитных материалах и карбоновых кузовах, делает упор на трековую устойчивость, малый вес и надежные проверенные решения. Если серия из 60 машин действительно дойдет до клиентов, это будет редким случаем, когда небольшой стартап довел проект до асфальта не на словах, а на деле.