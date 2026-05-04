Peugeot оживил редкий 504 Loisirs

Французский автопроизводитель Peugeot возвращает из забвения один из самых необычных концепт-каров прошлого — модель 504 Loisirs, созданную ателье Heuliez в конце 70-х годов. Этот редкий прототип покинет музей в Сошо, чтобы стать частью автокинотеатра Drive-In Paradiso by Peugeot, который развернется рядом с трассой «Сарт» во время гоночной недели «24 часа Ле-Мана».

Peugeot 504 традиционно прославился своей надежностью и проходимостью, благодаря чему его активно использовали в ралли и сложных условиях. На базе этой платформы инженеры выпускали модификации, включая пикапы, но кузовное ателье Heuliez решило пойти другим путем, превратив утилитарную модель в концепт для досуга. Просторный салон получил большие стеклянные поверхности и интерьер, выполненный в стиле 1970-х годов, а под капотом остался дизельный мотор Indenor объемом 1,9 литра, развивающий 57 лошадиных сил. Уникальный автомобиль также сохранил оригинальные дизайнерские решения, включая характерные колесные диски.

В рамках проекта Drive-In Paradiso by Peugeot посетители смогут увидеть фильмы «Rush», «Ford против Ferrari» и «Форсаж» прямо из своих автомобилей, причем сам 504 Loisirs станет не просто экспонатом, а полноценным участником кинопоказа. Это решение не только демонстрирует музейный раритет, но и напоминает о том, насколько дерзкими и креативными были эксперименты производителей в прошлом. Peugeot грамотно использует ностальгический фактор, превращая исторический концепт в яркое современное событие и доказывая, что автомобиль способен быть частью культурной жизни, а не только средством передвижения.