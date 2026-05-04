Автомобильный рынок Северной Америки продолжает удивлять разницей в ценообразовании. Например, модели Cadillac XT5 для канадских дилеров обходятся существенно дешевле, чем аналогичные машины, представленные в автосалонах США. Эта ситуация наглядно демонстрирует, как могут отличаться ценники внутри соседних стран на примере одного бренда speedme.ru.

Согласно проведённому анализу, разница в стоимости базовой версии кроссовера при пересчёте по текущему валютному курсу составляет несколько тысяч долларов в пользу канадского рынка. Причём речь идёт об одинаковых технических характеристиках и оснащении. В некоторых штатах США выгода для иностранного покупателя могла бы достигать 10–15% от цены без учёта дополнительных сборов и налогов.

Специалисты отмечают, что подобное расхождение возникает из-за разных подходов к маркетингу, локального спроса и дилерских надбавок, но не связано с объективными техническими различиями в автомобилях. И хотя канадским дилерам не запрещают продавать машины американцам, на практике существуют серьёзные юридические сложности при регистрации или гарантии.