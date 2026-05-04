Mitsubishi за 38 лет отозвала меньше машин, чем Ford за один 2025 год

Контраст между двумя автопроизводителями в плане отзывных кампаний в США поражает: если Ford в 2025 году установил антирекорд со 153 отзывами, то Mitsubishi за все время присутствия на американском рынке с 1987 года провела всего 150 таких кампаний. За последние годы японский бренд и вовсе свел отзывы к минимуму — в 2024 году не было ни одной кампании, с 2022 года их набралось лишь восемь. Последние проблемы касались газовых упоров двери багажника и камеры заднего вида, а самый свежий отзыв, связанный с двигателем, датирован августом 2022 года из-за программной ошибки, способной вызвать остановку мотора. tarantas.news

© соцсети

Суммарно за почти 40 лет кампании Mitsubishi затронули около 7,56 млн автомобилей, причем пик пришелся на 2000 год: тогда было отозвано чуть более миллиона машин, основную долю составила одна кампания на 567 432 авто из-за пыльников нижних шаровых опор. Для сравнения, у Ford с 1987 года насчитывается 1285 отзывов на 186,8 млн машин, у General Motors — 1238 кампаний на 153,5 млн, а Stellantis с учетом Chrysler и FCA провел 1046 кампаний на 131,9 млн автомобилей.

Хотя Ford продает в США примерно в 22 раза больше машин, чем Mitsubishi, объемы продаж объясняют лишь количество затронутых автомобилей, но не частоту самих кампаний. Один бренд годами почти не фигурирует в базе NHTSA, тогда как другой в 2025-м не мог обойтись без нового отзыва и недели. Конечно, это не гарантирует, что каждый Mitsubishi надежнее любого Ford, но наглядно демонстрирует, как простая линейка, меньшие объемы и консервативные решения помогают избегать постоянных визитов на сайт регулятора.