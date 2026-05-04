FAW регистрирует в России бренд Joyee

Китайский автоконцерн FAW, судя по всему, рассматривает возможность вывода на российский рынок электромобилей под брендом Joyee. Компания подала в России заявку на регистрацию этого товарного знака, что обычно предшествует официальному запуску продаж, сертификации или анонсу конкретных моделей. Таким образом, FAW может начать прощупывать почву в сегменте электрокаров, который ранее не был представлен маркой в РФ.

Отметим, что сейчас китайские автопроизводители активно заняли нишу бензиновых кроссоверов и гибридов, а вот рынок машин на электротяге в России растет не столь стремительно. Специалисты связывают это с высокими ценами, нехваткой инфраструктуры для зарядки, суровым климатом и настороженностью потребителей. В таких условиях FAW, очевидно, не спешит с запуском продаж, а сначала страхует свои права на бренд.

Пока точно неизвестно, какие конкретно электрокары Joyee могли бы появиться в России и произойдет ли это вообще. Регистрация знака — лишь подготовительная мера, не гарантирующая старт. Однако она демонстрирует намерение FAW не уступать свою долю на зарождающемся рынке конкурентам.

В перспективе, если модель все же доберется до дилерских центров, ключевым фактором успеха станет цена. Эксперты отмечают, что для электромобилей одного китайского происхождения уже недостаточно — покупатель будет тщательно изучать запас хода зимой, гарантию на батарею, скорость зарядки и доступность сервисного обслуживания.