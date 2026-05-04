Лицо, от которого хочется отвернуться: первый обзор Mercedes-Benz GLC L

Главной премьерой экспозиции Mercedes-Benz на Пекинском автосалоне стал электрический кроссовер GLC с удлинённой колёсной базой. Но главное в нём, конечно, новый фирменный стиль марки, на который можно было посмотреть вживую. Хотя, признаться, зрелище отнюдь не из приятных.

Звёзды и пиксели

Вообще, все ожидали увидеть в китайской столице новый C-Кlassе, но он до Пекина пока не добрался. Либо штутгартцы решили придержать его до следующего автосалона, чтобы поберечь нервы посетителей своего стенда. Так или иначе, спереди эти модели одинаковы: именно электрический GLC в конце минувшего года первым получил гигантскую псевдорешётку, которая представляет собой массив из 942 светящихся элементов. Выглядит так, будто автомобиль подрабатывает новогодней гирляндой в свободное время.

В толстой хромированной рамке этот элемент дизайна выглядит максимально тяжеловесно. Кроме того, крупная трёхлучевая звезда тоже снабжена подсветкой – и не только окантовки, но и лучей. Наконец, фары головного света получили ходовые огни в виде фирменных звёзд, а в каждом фонаре их аж по две штуки. Видимо, чтобы никто не усомнился в том, что это именно Мерседес и ничто иное. Грустно.

Экраны и миллиметры

Интерьер GLC L сделан в таком же стиле, что у новой «цешки» и короткобазной версии кроссовера. Вместо передней панели – единый кластер дисплеев под названием MBUX Hyperscreen. В топовых версиях диагональ этого «гиперскрина» насчитывает 39,1 дюйма, то есть без малого метр, а в исполнениях подешевле вместо него будет три небольших экрана. В базовой комплектации вместо третьего дисплея будет… цифровая фоторамка.

В целом салон кроссовера на Mercedes-Benz совершенно не похож, и с маркой его роднит, пожалуй, только узнаваемый руль и дефлекторы в виде турбин. По китайской моде кнопок здесь нет – лишь на центральном тоннеле осталось пять маленьких клавиш, включая «аварийку», и барабанчик громкости. А ещё – две площадки беспроводной зарядки и пара подстаканников. Где-то мы уже всё это видели, не так ли?

На дверных панелях – симпатичные кнопки стеклоподъёмников в виде лепестков, а также весьма сомнительного вида и качества серебристые ручки. Материалы характерны для бюджетных моделей Мерседеса – приятными их назвать сложно. Обитые грубоватым кожзамом кресла удобны, и места здесь довольно много как спереди, так и сзади. Версия L на 104 миллиметра длиннее, чем стандартный GLC, хотя на колёсную базу приходится лишь 55 мм из общей прибавки. Как будто растянули не столько автомобиль, сколько ожидания от него.

Но главное – кроссовер с буквой L может быть с тремя рядами кресел! В этом случае мест будет не пять, а шесть – на втором ряду вместо дивана в таком случае размещаются два отдельных кресла, чтобы компактные пассажиры могли пролезть на галёрку. Иные туда просто не поместятся. Третий ряд здесь словно театральная ложа с отличным обзором, но только для школьников. И обратите внимание: если на S-Klasse кнопки регулировки сидений на дверях нарочито прямолинейные, то в GLC L они, наоборот, скруглённые.

Цифры и планы

Новичок может похвастать богатым оснащением: уже в базовой версии кроссовер оснащается не только пневмоподвеской, но и управляемой задней осью! Колёса могут поворачиваться на 4,5 градуса в противофазе с передней осью на низкой скорости – для уменьшения радиуса поворота, либо, как водится, в ту же сторону на высоких скоростях – для повышения курсовой устойчивости.

На стенде выставили модификацию GLC 350 L, силовая установка которой развивает 421 л.с. совокупной мощности. Задний электромотор является основным и работает в тандеме с двухступенчатым редуктором, а передний подключается лишь по мере необходимости. Короткобазный кроссовер представлен версией GLC 400, которая немного мощнее – 490 сил. Ёмкость 800-вольтовой батареи – 94 кВт·ч.

Разумеется, длиннобазный новичок построен на той же мерседесовской платформе MB.EA (Mercedes-Benz Electric Architecture) для штутгартских «электричек». Остальные технические характеристики пока не опубликованы – на стенде сообщить их тоже не смогли, пообещав раскрыть все карты ближе к началу продаж в мае-апреле текущего года. GLC 400 4Matic может похвастать разгоном до сотни за 4,3 секунды и максимальной скоростью 210 км/ч.

Запас хода на одной зарядке – 713 км по циклу WLTP. Короткобазная версия выпускается на трёх заводах – в немецком Бремене, венгерском Кечкемете и китайском Пекине. Планы относительно производства длиннобазной модификации пока неизвестны, но учитывая, что она разработана специально для китайцев, не исключена «локализация» только на одной площадке. Обо всём этом вы обязательно узнаете из наших новостей чуть позже.