В России стартовали продажи компактвэна Suzuki: дешевле Vesta и Iskra

В условиях параллельного импорта на российском рынке появились даже те японские автомобили, которые в иных обстоятельствах вряд ли бы добрались до нашей страны. Так, сразу несколько дилеров из разных уголков России начали предлагать к покупке праворульные минивэны Suzuki Solio. Цены на экземпляры из ближайшей поставки стартуют от 900 тысяч рублей.

© Российская Газета

Ровно столько за машину в комплектации Bandit просит компания из столицы Приморья. Эта версия отличается двухуровневой светодиодной оптикой, как у старших моделей минивэнов вроде Vellfire, и особым дизайном колесных дисков. В основе компактвэна лежит современная платформа Heartect, на которой построены хэтчбек Swift, кроссовер Maruti Suzuki Wagon R и другие модели Suzuki.

Suzuki Solio оснащен кожаным мультирулем, медиасистемой с сенсорным дисплеем и навигацией, системой запуска двигателя с кнопки, сдвижными боковыми дверями на электроприводе, подогревом передних сидений, камерой заднего вида с системой кругового обзора, проекцией на лобовое стекло, несколькими USB-портами для зарядки гаджетов и 15-дюймовыми легкосплавными колесными дисками.

В Находке предлагают привезти такой же компактвэн с двухцветной окраской кузова за 990 тысяч рублей. Под капотом - бензиновая рядная "четверка" объемом 1,2 литра, выдающая 91 л.с., и сочетающаяся с вариатором Jatco. В Иркутске новый Suzuki Solio с таким мотором и передним приводом продают за 1 647 000 рублей, а в полноприводном варианте он доступен в Москве за 2 490 000 рублей.

Кроме того, по данным портала "Автоновости дня", в продаже есть Suzuki Solio с обновленным 82-сильным двигателем объемом 1,2 литра и вариатором. Во Владивостоке эту версию предлагают привезти под заказ за 1 130-1 350 000 рублей, а в Хабаровске - за 1 560 000 рублей.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в России начались продажи доступного седана от Kia.