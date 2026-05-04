Можно, если нужно: энтузиаст построил полноприводную Lada Vesta

Житель Санкт-Петербурга Сергей Никифоров превратил переднеприводный универсал Lada Vesta SW Cross в полноприводный гибрид. Под капотом у автомобиля двигатель 1.8 Evo мощностью 122 л.с. и китайский вариатор. Мужчина установил сзади Vesta электромотор от Nissan Leaf мощностью 110 л.с. (250 Н·м).

Как уточняет "Авторевю", тяговый аккумулятор напряжением 400 В и емкостью 8,7 кВт·ч использован от гибридной версии кроссовера Mercedes-Benz GLE, а приводы задних колес - от автомобиля марки Smart.

Для синхронизации работы двух двигателей энтузиаст разработал специальный блок управления. Система следит за скоростью вращения колес так, что если задние крутятся на 15% быстрее передних, то отдача электромотора снижается.

Тесты показали, что разгон до 100 км/ч у такой Lada Vesta занимает всего 6,7 секунды - почти вдвое быстрее стандартной Vesta (12,7 секунды). В режиме электротяги машина способна проехать до 40 км без запуска бензинового двигателя.

Напомним, в конце марта АвтоВАЗ объявил о старте продаж Lada Vesta Sport нового поколения. Модель впервые предлагается в двух типах кузова - седан и универсал. Конструкция новой Lada Vesta Sport насчитывает более 200 оригинальных деталей.