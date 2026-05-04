Почему кабриолеты становятся роскошью

Кабриолеты когда-то символизировали простую радость вождения, которая была доступна многим. Однако сегодня бизнес-стратегии производителей и структура спроса кардинально изменили ситуацию. Если раньше открытая машина могла стать выбором среднестатистического водителя, сейчас она всё чаще превращается в прерогативу состоятельных людей. 32cars.ru разбирается, из-за чего кабриолеты вытесняются из обычного рынка.

Пикапы и кроссоверы, такие как Toyota RAV4 или Ford Bronco, сегодня гораздо популярнее лёгких машин. Многие покупатели отдают предпочтение внедорожникам, считая их более безопасными с практичной точки зрения. В условиях плотного трафика рядом с тяжёлыми автомобилями даже небольшой спорткар проигрывает ощущению уверенности и защиты.

Из-за падения рыночного интереса выпускать открытые модели становится всё менее оправданно. Современные требования к безопасности, жёсткости кузова и конструкции складной крыши требуют серьёзных вложений, а тиражи невелики. Производителям проще наращивать линейки кроссоверов, гибридов и электрокаров, сохраняя кабриолеты только для дорогого премиума.

Выбор доступных моделей сужается до нескольких позиций. Mazda MX-5 остаётся самым бюджетным вариантом стоимостью около $40 000, но даже Ford Mustang Convertible позиционируется иначе. Mini Cooper Convertible с учётом опций может стоить до $45 000. При этом реальная новинка в доступном сегменте на сегодня практически не появляется.

Цены быстро уходят за $60 000: BMW уже предлагает 4 Series Convertible от этой суммы, Mercedes-Benz CLE Cabriolet обойдётся на несколько тысяч дороже, а Corvette стартует почти с $75 000. На люксовом пороге — Porsche 911 с ценами от $150 000, Aston Martin и Bentley, где кабриолет становится скорее коллекционной вещью.

Высокая маржинальность делает дорогие модели важным источником прибыли, несмотря на скромные объёмы. Многие премиальные кабриолеты быстро обесцениваются, но их выпуск выгоден за счёт высокой цены покупки. Разработка бюджетного аналога всё чаще проигрывает конкурентной гонке с электрификацией.