Власти Курска ищут участок для стритрейсеров, гоняющих на парковке

В Курске на парковке гипермаркета на Энгельса стритрейсеры самовольно организовали площадку для гонок. В ситуацию вмешалось правительство области, сообщают "Курские известия".

Парковка гипермаркета была оборудована бетонными блоками, однако стритрейсеры самовольно убрали их, организовав себе площадку, где собираются по ночам, громко слушают музыку и ревут моторами. Это мешает спать жителям местного ЖК.

Заместитель губернатора Сергей Фофанов сообщил, что областные власти ведут переговоры с гонщиками и ищут место, где они могли бы легально собираться и не мешать горожанам. Инициативу создания такой площадки ранее выдвигал губернатор области Александр Хинштейн.

Он отметил, что в прошлом году со стритрейсерами уже были достигнуты определенные договоренности, однако "сейчас они об этом забыли".